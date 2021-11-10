Москва, , 08:08 — REGNUM Рубль 9 ноября открылся ростом и удерживал позиции в плюсе до закрытия вечерней сессии. Его укреплению способствовала дорожающая нефть, заявил корреспонденту аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Деньги Klemenchukov

У спекулянтов не получилось обвалить рубль. Цена на нефть держится на максимальных уровнях. С 3 ноября они сокращают длинные позиции по доллару.

Курс доллара снижался до 70,66 руб. Цена скорректировалась на 50% от повышения с 69,21 до 72,26 руб. Пока нефть дорожает, рубль может укрепляться до следующего заседания ФРС США (14 декабря).

По итогам дня рубль закрылся в плюсе против иностранных валют. Пара доллар/рубль снизилась на 0,63%, до 70,75 руб., евро/рубль — на 0,64%, до 81,90 руб., фунт/рубль — на 0,78%, до 95,93 руб.

Сегодня, 10 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $85,12. Утренняя сессия на Мосбирже открылась ростом по паре доллар/рубль. Российская валюта потеряла 0,20%.

Рубль отыграл часть потерь, но не все. Чтобы нивелировать медвежьи настроения, рублю нужно вернуться к уровню 70 руб. до конца недели. Тогда у него появится шанс противостоять доллару до конца 2021 года.

Сегодня выйдут данные об изменении потребительских цен в США, за которыми внимательно следят инвесторы. Отчет окажет влияние на доллар, нефть и драгметаллы. Рубль отреагирует уже на динамику доллара и нефти.

Читайте также: Доллар подешевел до 70,87 рубля, евро — до 82,07 рубля