Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Финская компания HMD Global вскоре начнёт продавать в США смартфон Nokia X100. Об этом 10 ноября сообщает портал Screen Rant.

NOKIA (сс) Open Grid Scheduler / Grid Engine

X100 представляет собой бюджетный смартфон с поддержкой 5G, по информации портала The Verge, его стоимость в США составит около $250. Издание отметило, что он является «дешёвой» альтернативой Pixel 5a, поскольку использует «стандартную» версию Android.

Устройство оборудовано процессором Snapdragon 480 5G, 6 гигабайтами оперативной памяти, накопителем ёмкостью 128 гигабайт, 6,67-дюймовым FHD —дисплеем с защитным стеклом Gorilla Glass 3, сканером отпечатков, а также 16-мегапиксельной фронтальной и 48-мегапиксельной задней камерами.

Напомним, смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro компании Google вышли в продажу 19 октября 2021 года. Одно временно с этим состоялся релиз операционной системы Android 12.

Читайте ранее в этом сюжете: Состоялся релиз ОС Android 12 на всех совместимых смартфонах