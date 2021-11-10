Тюмень, 10 ноября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. В Тюмени центральная детская библиотека на улице Харьковской, 48/2, которую носит название «Радуга», будет переименована в библиотеку имени Владислава Крапивина. Об этом газете «Тюменская область сегодня» сообщили в горадминистрации столицы региона.

Kremlin.ru Владислав Крапивин

В ЦДБ будет сделан ремонт и разместят постоянную выставочную экспозицию «Славка с улицы Герцена», посвященной жизни и творчеству знаменитого детского писателя Владислава Крапивина. Деньги на ремонт ЦДБ выделены из областного бюджета.

«Инициатива о переименовании библиотеки поступила от читателей, которые знают и любят творчество писателя. С целью изучения общественного мнения работники учреждения опросили более тысячи человек, которые поддержали данную инициативу», — отметили в мэрии Тюмени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос о переносе экспозиции «Славка с улицы Герцена» из Литературно-краеведческого центра решался с конца 2020 года, так как здание ЛКЦ на ул. Первомайская, 14 дореволюционной постройки и нуждается в реставрации.