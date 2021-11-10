Ульяновск, 10 ноября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Опыт работы ульяновского проектного офиса представили в Санкт-Петербурге на международном муниципальном форуме стран БРИКС. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов, ИА REGNUM Бизнес

Мероприятие проходило в онлайн-формате с участием свыше 3 тыс. человек, в числе которых чиновники, бизнесмены, политики, общественники, учёные, руководители различных организаций. Проект является одной из ключевых площадок практико-ориентированного взаимодействия лидеров стран «пятёрки».

Пленарное заседание было посвящено обсуждению вызовов развитию и международная муниципальная кооперация стран БРИКС+. На нём выступили, в частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Опыт регионов представил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Глава региона отметил, что сотрудничество в рамках БРИКС позволяет получать «уникальные ответы на основные вызовы современности».

«Убеждён, что только вовлекая молодых людей в глобальные социально-экономические процессы, мы сможем наладить действенный и эффективный диалог между странами, между регионами наших государств», — подчеркнул Алексей Русских.

На международном форуме была представлена работа ульяновского проектного офиса, а совместно с фондом «Ульяновск — культурная столица» проведена сессия «Молодёжная дипломатия БРИКС: что выбирает поколение Z?» Участники обсудили особенности запуска стартапов и перспективы создания международного бизнеса.

Напомним, в 2020 году в Ульяновской области открылся проектный офис международного молодёжного сотрудничества «Россия — БРИКС», цель которого — объединить усилия органов власти всех уровней, общественных организаций, учащейся молодёжи для поддержки взаимодействия молодёжи и профильных организаций.

Ключевое направление сотрудничества — реализация проектов по актуальным для стран БРИКС направлениям. Ранее в Ульяновске прошёл международный молодёжный форум и лагерь БРИКС.

Отметим, что в 2018 году в Ульяновской области состоялся семинар-совещание молодых лидеров стран БРИКС, в 2020 году — встреча министров и руководителей ведомств стран «пятёрки».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года Старомайнском районе Ульяновской области прошёл Международный молодёжный лагерь БРИКС. В нём приняли участие более 100 человек, которых в формате видеообращения приветствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров.