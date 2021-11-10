Пекин, , 07:57 — REGNUM Правительство Японии считает неприемлемым гипотетический отказ США от права на превентивный ядерный удар и переход к политике неприменения ядерного оружия первыми. Об этом генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно 10 ноября заявил на пресс-конференции в Токио.

Ядерный удар Иван Шилов © ИА REGNUM

Хирокадзу Мацуно «Провозглашение политики неприменения первым ядерного оружия не имеет смысла, если это одновременно не сделают все ядерные державы в проверяемой форме».

По словам Мацуно, в настоящее время такая проверка невозможна.

Напомним, что в настоящее время в Пентагоне обсуждается возможность отказа от использования ядерного оружия первыми. Предполагается, что это вопрос будет обсуждаться в Белом доме в ноябре, а анализ действующей в США ядерной доктрины планируется завершить до конца текущего года.

Ранее власти Великобритании, Франции, Германии, Японии и Австралии призвали президента США Джо Байдена не менять действующую ядерную политику США, предусматривающую право первого удара.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что на сегодняшний день Россия не видит никаких предпосылок к тому, что Соединённые Штаты могут пересмотреть свою политику и перейти к принципу неприменения ядерного оружия первыми.

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