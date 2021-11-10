Уфа, , 07:58 — REGNUM Изменения в указ о режиме повышенной готовности внес глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Не обошлось и без торгового центра Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Согласно документу, с 10 ноября в регионе допускать в магазины и другие стационарные торговые объекты, площадь торгового зала в которых составляем 1000 кв. метров и более, будут лишь при предъявлении жителями сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19, справки о наличии медицинских противопоказаний к прививке, которая должна быть предоставлена вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, либо справки о перенесённом в течение шести месяцев коронавирусе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 1 декабря в республике эти же документы будут требовать при заселении в пансионаты, профилактории, санаторно-курортные организации и дома отдыха.