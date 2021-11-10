Пекин, 10 ноября 2021, 07:52 — REGNUM Китай не представляет прямой угрозы безопасности европейского континента ни в военном, ни ином плане, сообщает американский журнал Newsweek, передает 8 ноября агентство Синьхуа.
Журнал подчеркивает, что растущая готовность Европы противостоять Китаю была вызвана опасением потерять гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов, а не предполагаемой военной угрозой, которую Китай представляет для континента.
Ни европейские лидеры, ни общественность не рассматривали Китай как критическую проблему для Организации Североатлантического договора, трансатлантического альянса, говорится в докладе.