Пекин, , 07:52 — REGNUM Китай не представляет прямой угрозы безопасности европейского континента ни в военном, ни ином плане, сообщает американский журнал Newsweek, передает 8 ноября агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ротация нескольких фрегатов в Индо-Тихоокеанском регионе — это недорогой символический вклад, который европейцы могут внести, чтобы умилостивить Соединенные Штаты, откладывая при этом необходимые жертвы, чтобы более полно обеспечить свою собственную оборону», — говорится материале журнала.

Журнал подчеркивает, что растущая готовность Европы противостоять Китаю была вызвана опасением потерять гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов, а не предполагаемой военной угрозой, которую Китай представляет для континента.

Ни европейские лидеры, ни общественность не рассматривали Китай как критическую проблему для Организации Североатлантического договора, трансатлантического альянса, говорится в докладе.