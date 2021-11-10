Москва, 10 ноября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области за два дня подал свыше 75 исков к Минобороны России. Заявления, поданные 8−9 ноября 2021 года, арбитражем Москвы пока не приняты к производству, но во всех делах речь идёт о взыскании небольших денежных сумм, передаёт ИА REGNUM.

Images Money Взносы на капремонт

Фонд учрежден в 2012 году департаментом ЖКХ Белгородской области. Фонд среди прочего выполняет задачи, связанные с проведением капитального ремонта многоквартирных домов в регионе. Судя по суммам исков, поданных к министерству, речь может идти о взыскании долгов по взносам на капремонт жилфонда ведомства.

Ранее фонд уже обращался с массовыми претензиями к ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны РФ. Серия исков была подана в октябре 2021 года. В спорах речь также шла о небольших суммах задолженности. Ряд дел до сих пор в стадии рассмотрения.

В сентябре 2020 года с ФГКУ, у которого в оперативном управлении находятся жилые помещения, был взыскан долг по взносам именно на капремонт.