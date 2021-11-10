Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Соединенные Штаты должны отказаться от стратегической конкуренции с Китаем в многополярном мире, говорится в статье, опубликованной недавно на сайте журнала National Interest, передает 8 ноября агентство Синьхуа.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Усилия администрации Байдена по переименованию конкуренции с Китаем в «стратегическую конкуренцию не имеют значения, если стратегия ограничивает отношения состязательной динамикой, уделяя приоритетное внимание конкуренции и сдерживанию», — говорится в заявлении.

National Interest — это американский журнал по международным отношениям, выходящий раз в два месяца, издаваемый Центром национальных интересов, аналитическим центром государственной политики, базирующимся в Вашингтоне, округ Колумбия.