Токио, , 07:48 — REGNUM Запрос по поводу разрешения своей вакцины от коронавирусной инфекции для прививок детям от пяти лет подали в Японии американская компания Pfizer ее партнер и немецкая фирма BioNTech. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе японского подразделения Pfizer.

Вакцина компании Pfizer Tim Reckmann

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В настоящий момент вакцинация от COVID-19 в стране одобрена для взрослых и детей лиц от 12 лет. В сообщении отмечается, что Pfizer и BioNTech предоставили все документы об исследованиях своей вакцины в рамках иммунизации детей от пяти до 11 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября BioNTech объявила о том, что они с Pfizer поставили в 152 страны мира уже более 2 млрд доз своей совместной вакцины от COVID-19.

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