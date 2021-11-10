Лос-Анджелес, США, 10 ноября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Режиссёр Лана Вачовски хотела отказаться от дальнейших съёмок фильма «Матрица: Воскрешение» после того, как производство картины приостановили из-за эпидемии коронавируса. Об этом 10 ноября сообщает портал Collider.

Цитата из х∕ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США Матрица

Джессика Хенвик в очередном интервью рассказала, что после того, как съёмки приостановили Вачовски заявила что-то вроде: «Ну, может, и всё. Может, мы не вернемся, и не снимем оставшуюся часть». Актриса добавила, что тогда режиссёр высказала идею о том, что четвёртая «Матрица» войдёт в историю как «легендарный фильм», который никто никогда не видел.

Напомним, премьера фильма «Матрица: Воскрешение» состоится в России 16 декабря 2021 года. Ранее глава WarnerMedia Энн Сарнофф заявила, что кинокомпания готова реализовать проект пятого фильма «Матрица», если Лана Вачовски захочет его снимать.