Пекин, , 07:47 — REGNUM Китай берет на себя ведущую роль в расширении мировой торговли, поскольку крупнейший в мире торговый пакт достигает минимального числа ратификаций, оставляя позади все более протекционистские Соединенные Штаты, говорится в недавнем докладе газеты South China Morning Post (SCMP).

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Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP), в состав которого входят 15 стран-членов, включая Китай, вступит в силу 1 января 2022 года. Впервые подписанный в ноябре 2020 года после восьми лет переговоров, RCEP не только расширит торговлю примерно для 30% населения мира, но и еще больше откроет Китай миру, говорится в докладе.

В докладе сказано, что в связи с тем, что США не могут разобраться со своей собственной политикой, не говоря даже о возможности доступа на их собственный рынок, дело может быть только в протекционизме.