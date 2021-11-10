Чебоксары, , 07:46 — REGNUM В Чебоксарах возбуждено уголовное дело в связи со смертью строителя при демонтажных работах на площади Речников. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Стройка Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным правоохранителей, ЧП произошло после полудня 7 октября 2021 года при ремонте в здании бывшего ночного клуба на площади Речников в Чебоксарах. Следствие полагает, что индивидуальный предприниматель привлёк к работе 51-летнего мужчину, который при обрушении стены во время демонтажа получил травмы.

В ведомстве отмечают, что рабочий скончался 9 октября в больнице от полученных ранений.

По версии следствия, ЧП произошло из-за ненадлежащего исполнения обязанностей лицами, на которых возложена ответственность за соблюдение правил безопасности при проведении работ.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Назначена судебно-медицинская экспертиза и проводятся другие действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чебоксарах завели уголовное дело по факту гибели рабочего при строительстве гостиницы. Мужчину завалило землёй.

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