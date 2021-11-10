Якутск, 10 ноября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело в отношении якутянина, подозреваемого в убийстве двухлетнего мальчика. Предположительно, мужчина причастен к смерти сына своей сожительницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе управления МВД по республике.

Mate Marschalko Убийство

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На розыски якутянина полицейские отправились после того, как вызванные к ребёнку врачи скорой помощи констатировали его смерть. Весь личный состав МВД был поднят под сигналу «Тревога». Полиция прочесала поквартально Якутск и нашла подозреваемого, который пытался скрыться. Мужчине 25 лет, и он уже был судим ранее.

Житель Якутска находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Краснодарского края 29 лет и её 20-летний сожитель признаны виновными в жестоком убийстве годовалого сына женщины. Мальчик плакал и мешал им «отдыхать». Мужчина ударил ребенка по голове металлической кухонной толкушкой, а мать — палкой, также по голове, мальчик умер.