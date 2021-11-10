Бишкек, 10 ноября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. В Риме прошла церемония открытия посольства Киргизии в Италии, в которой принял участие министр иностранных дел среднеазиатской республики Руслан Казакбаев. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба МИД Киргизии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

пресс-служба МИД Киргизии «В рамках официального визита министра иностранных дел Кыргызской Республики Казакбаева в Италию состоялась официальная церемония открытия посольства республики в Италии».

В ходе церемонии Казакбаев «выразил благодарность итальянской стороне и МИД Италии» за оказанную Киргизии помощь в вопросе открытия посольства. Предполагается, что в ближайшем будущем в Бишкеке откроется дипломатическое представительство Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Киргизии готово гарантировать безопасность китайским инвесторам.