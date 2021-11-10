Вашингтон, 10 ноября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. В игре Call of Duty: Vanguard может появиться контент, связанный с популярным аниме-сериалом «Атака титанов». Об этом 10 ноября сообщает портал Comicbook.

Цитата из тизер-трейлера четвертого сезона аниме-сериала «Атака Титанов» Взгляд

Датамайнер (человек, занимающийся поиском данных в сети и их анализом) под ником Nanikos нашел в файлах игры части кода, в которых присутствуют строки «aot_titan». Он предположил, что кроссовер с «Атакой титанов» может состояться в Call of Duty: Vanguard в декабре 2021 года.

https://twitter.com/_Nanikos_/status/1457309034206220288

Напомним, релиз Call of Duty: Vanguard состоялся 5 ноября 2021 года. Действие новой игры франшизы происходит во время Второй мировой войны.