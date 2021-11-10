Ульяновск, , 07:24 — REGNUM В Ульяновской области чуть снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям ведомства, за 9 ноября в регионе официально выявлено 535 носителей новой коронавирусной инфекции. Это на три меньше, чем было подтверждено за 8 ноября.

Всего с начала пандемии в регионе сделано 1 419 545 лабораторных исследований на коронавирус. В настоящее время в Ульяновской области под наблюдением остаются 22 698 человек, которые контактировали с заболевшими.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе лабораторно подтверждён 100 741 случай заражения SARS-CoV-2, выздоровели 89 156 человек, скончались 3152 жителя.

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