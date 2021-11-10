Куала-Лумпур, , 07:21 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались еще 78 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малазийской территории выросло до 29 427 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили еще 5403 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 2 517 173 случая заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в королевстве числится 61 803 активных случая заболевания COVID-19. При этом 542 пациента находятся в отделениях реанимации, из них 268 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Уточняется, что к 10 ноября в Малайзии полностью прошли вакцинацию 75,5% жителей.