Пекин, , 07:19 — REGNUM Ментальность холодной войны в отношение Китая вредит свободному развитию научных и образовательных обменов с Западом, говорится в статье, опубликованной 8 ноября в журнале Times Higher Education, передает агентство Синьхуа.

Новая холодная война Иван Шилов © ИА REGNUM

Западные ученые опротестовали позицию холодной войны в отношении Китая, заявив, что ментальность холодной войны негативно влияет на научные и образовательные связи между Китаем и Западом, сообщает британский журнал.

«Все чаще западные ученые сталкиваются с давлением, вынуждающим их критически относиться к Китаю», — говорится в статье, опубликованной в журнале Times Higher Education.

Мир будет становиться все более неизвестным для нас, если Запад не будет взаимодействовать с Китаем и другими частями мира, приводятся в статье слова доцента Амстердамского свободного университета Наны де Граафф.