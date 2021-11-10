Нью-Йорк, США, , 07:19 — REGNUM Глубочайшая рецессия, которой не было со времен Второй Мировой войны, охватила мир. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 9 ноября на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Антониу Гутерреш Un.org

Он отметил, что последствия пандемии коронавируса привели к нищете более 120 млн человек. Кроме того, по словам генсека, миллионы людей страдают от голода, а миллиарды — не имеют доступа к системам социальной защиты. Гутерреш подчеркнул, что лишь 5% населения Африки полностью привиты от COVID-19.

Глава ООН также сообщил, что развитые страны инвестируют в восстановление своих экономик 28% ВВП, в то время как бедные государства вкладывают только 1,8%. Он добавил, что неравенство во всех сферах наносит сокрушительный удар по безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября спецдокладчик ООН по внутренне перемещенным лицам Сесилья Хименес-Дамари заявила, что из-за конфликтов в мире 48 млн человек имеют статус беженцев, что является рекордным значением.

Читайте ранее в этом сюжете: В ООН заявили, что число беженцев в мире достигло рекордного количества