Нью-Йорк, США, 10 ноября, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Глубочайшая рецессия, которой не было со времен Второй мировой войны, охватила мир. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 9 ноября на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Un.org Антониу Гутерреш

Он отметил, что последствия пандемии коронавируса привели к нищете более 120 млн человек. Кроме того, по словам генсека, миллионы людей страдают от голода, а миллиарды — не имеют доступа к системам социальной защиты. Гутерреш подчеркнул, что лишь 5% населения Африки полностью привиты от COVID-19.

Глава ООН также сообщил, что развитые страны инвестируют в восстановление своих экономик 28% ВВП, в то время как бедные государства вкладывают только 1,8%. Он добавил, что неравенство во всех сферах наносит сокрушительный удар по безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября спецдокладчик ООН по внутренне перемещенным лицам Сесилья Хименес-Дамари заявила, что из-за конфликтов в мире 48 млн человек имеют статус беженцев, что является рекордным значением.