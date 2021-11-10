Ульяновск, , 07:17 — REGNUM В Ульяновске потушили крупный пожар на мебельном складе, пострадавших нет. Об этом сообщает управление МЧС.

Пожар в Ульяновске 73.mchs.gov.ru

Информация о возгорании поступила в ведомство 9 ноября в 17:10, горел склад готовой мебельной продукции в Заволжском районе Ульяновска. Пожар локализовали в 19:39, открытое горение удалось ликвидировать к 20:36, а полностью пожар ликвидировали в 21:24.

В управлении отмечают, что в тушении участвовали 52 брандмейстера, привлечено от МЧС 18 единиц техники. Площадь пожара составила 4,2 тыс. кв. метров.

«Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — говорят в управлении МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Ульяновске произошёл пожар в детском стационаре одной из клинических больниц. Из здания эвакуированы три сотрудника больницы, пострадавших нет.

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