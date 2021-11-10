Лос-Анджелес, США, 10 ноября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Судья Ивонн Гонсалес Роджерс отклонила ходатайство Apple, в котором компания попросила предоставить ей отсрочку по исполнению судебного решения, вынесенного в рамках дела по иску Epic Games. Об этом 10 ноября сообщает журнал PC Gamer.

Суд

Согласно этому решению Apple обязана позволить разработчикам приложений использовать системы оплаты, которые не относятся к системе оплаты IT-гиганта. Таким образом, Apple всё так же должна исполнить решение суда в течение 90 дней с момента его вынесения.

Напомним, Ивонн Гонсалес Роджерс вынесла решение по делу о противостоянии Apple и Epic Games 10 сентября 2021 года. Судья поддержала позицию Epic Games лишь в части запрета Apple на использование разработчиками приложений для App Store альтернативных платёжных систем. Epic Games заявила, что будет обжаловать это решение.