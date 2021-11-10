Челябинск, 10 ноября, 2021, 07:13 — ИА Регнум. В Челябинске на набережной реки Миасс установят три фигуры китов. Информация об этом аукционе размещена на портале госзакупок.

(сс) Bastiat74 Челябинск

Фигуры будут с подсветкой. Начальная цена контракта составляет 9 755 175,01 рублей. Работы проведут в рамках устройства зимнего праздничного освещения Челябинска. После новогодних праздников фигуры уберут.

Заявки необходимо подать до 17 ноября. А монтаж таких объектов состоится в декабре.