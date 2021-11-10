Новосибирск, 10 ноября, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть после появления жалоб поручил взять пробы нового асфальтобетонного покрытия проезжей части городских дорог. По его словам, приёмка объектов будет производиться только при выполнении всех обязательств и соблюдении качества дорожного полотна.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт дорог

«Очень много жалоб в соцсетях и СМИ по укладке асфальта. Справедливая критика. Я ставлю задачу проверить каждый факт. И уделить особое внимание во время лабораторных испытаний на соответствующие показатели — наличие воды и так далее. Вырубки должны быть внимательно проанализированы. У нас есть несколько объектов, вызывающих вопросы: Вокзальная магистраль, ул. Волочаевская, ул. Ватутина. Поэтому я прошу такую работу провести. Если по результатам лабораторной экспертизы асфальтовое покрытие не будет соответствовать техническим требованиям, объект принят не будет», — прокомментировал глава города.

Он подчеркнул, что на следующий год подрядчик за свой счёт обязан будет переделать работу — до соответствующего качества.

Напомним, что ранее минтранс направил дополнительный контроль качества на дороги Новосибирска. Причина — жалобы новосибирцев на укладку асфальта в снег и слякоть.