Пекин, , 07:09 — REGNUM Береговая охрана Китая (CCG) и Агентство морской безопасности Пакистана провели свою первую встречу на высоком уровне по видеосвязи, в ходе которой обе стороны пообещали продолжить сотрудничество в области обеспечения соблюдения морского законодательства, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.

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В ходе своей виртуальной встречи обе стороны рассмотрели результаты своего сотрудничества за последние годы, обсудили направления будущего сотрудничества и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в заявлении CCG.

Обе стороны поклялись воспользоваться возможностью отпраздновать 70-ю годовщину установления дипломатических отношений между Китаем и Пакистаном и совместно работать над развитием сотрудничества в области охраны правопорядка на море и продвижением строительства морского сообщества с общим будущим.