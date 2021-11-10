Чебоксары, 10 ноября 2021, 07:06 — REGNUM В Чувашии с ухудшением погодных условия произошло очередное крупное ДТП. В нём ранения получили шесть человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.
Авария произошла 9 ноября на 76 км дороги «Сура» в Шумерлинском районе. Предварительно полиция установила, что водитель «Ниссана» при повороте налево не уступил дорогу «Ладе гранта», которая ехала по встречной полосе.
В результате столкновения различные травмы получили шесть человек: водители и пассажиры, включая десятилетнего ребёнка.
В Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в Чебоксарах при столкновении двух иномарок пострадали три человека. 6 ноября в Чебоксарах были сбиты на «зебре» две школьницы.
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