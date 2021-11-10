Пекин, 10 ноября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Индекс потребительских цен Китая (CPI), основной показатель инфляции, вырос на 1,5% в годовом исчислении в октябре, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает 10 ноября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Этот показатель был выше, чем рост на 0,7% в годовом исчислении, зафиксированный в сентябре. В частности, цены на непродовольственные товары выросли на 2,4% по сравнению с предыдущим годом, что способствовало росту индекса потребительских цен примерно на 1,97 процентных пункта, сказал старший статистик бюро Дун Лицзюань.

Цены на продовольствие упали на 2,4%, при этом цены на свинину, основное мясо в Китае, упали на 44%. Однако цены на свежие овощи, которые снизились на 2,5% в сентябре, выросли на 15,9% в прошлом месяце, добавил Дун.

Индекс цен производителей страны, который измеряет затраты на товары у ворот завода, вырос на 13,5% в годовом исчислении в октябре, сообщили в бюро. Согласно отчету о работе правительства в этом году, Китай установил целевой показатель потребительской инфляции на уровне примерно 3% на 2021 год.