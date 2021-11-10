Мадрид, 10 ноября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Директор Национального географического института (IGN) Канарских островов Мария Хосе Бланко считает, что процесс извержения вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма перешел в «более стабильную» фазу. Об этом пишет агентство EFE.

NASA Вулкан Кумбре-Вьеха

При этом, по её словам, эта стабильность должна сохраняться «в течение некоторого времени» и даже снижаться «постепенно и неуклонно» по всем параметрам.

Бланко отметила, что такими показателями являются сейсмичность, деформация, сотрясения и выбросы газа.