Москва, 10 ноября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Личную встречу могут провести в начале следующего года президент США Джозеф Байден и президент России Владимир Путин. Об этом 10 ноября сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров между двумя государствами.

Цитата из видео. kremlin.ru Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Женеве

В предварительный график контактов американского и российского лидеров внесена встреча в онлайн-формате, которая состоится до конца текущего года, и личная встреча, — она состоится в начале 2022 года.

Одним из ключевых пунктов повестки двустороннего саммита станет реализация соглашений, достигнутых в ходе июньской встречи в Женеве. Другие детали встречи пока не разглашаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность встречи и общения лидеров России и США, однако уточнил, что информации о конкретных сроках новой встречи пока нет.