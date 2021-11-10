Вольск, Саратовская область, 10 ноября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. Два человека стали жертвами пожара в пятиэтажном жилом доме в городе Вольск Саратовской области, 9 ноября сообщили в пресс-службе управления СК РФ по региону.

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Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже дома по улице Фирстова. После ликвидации огня пожарные обнаружили в жилище тела женщины 66 лет и мужчины 57 лет.

По предварительной информации, их смерть наступила от отравления угарным газом, а очаг возгорания находился на месте вытяжки на кухне. Следователи начали проверку по факту случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября произошел пожар в жилом доме в Абанском районе Красноярского края. В результате инцидента погибли двое мужчин.