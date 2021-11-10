Лима, 10 ноября, 2021, 06:57 — ИА Регнум. Уровень перуанского экспорта может достичь исторического рекорда, превысив в 2021 году 55 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Ассоциации экспортеров Перу (ADEX) Эрик Фишер, сообщает агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

Фишер сделал своё заявление в ходе форума «Возможности для международного бизнеса», организованного в Лиме по случаю Дня экспортёра.

По его словам, 2021 год будет «успешным и исторически рекордным» для экспорта Перу.