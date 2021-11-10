Москва, , 06:56 — REGNUM В среду, 10 ноября, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, гололедица, температура воздуха −1… +1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Москвичи утепляются Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ночь на 11 ноября в Москве облачно, небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). Температура воздуха −2… +0 °C.

Ветер западный, юго-западный 6−11 м/с. Ночью — юго-западный 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 759 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −3… +2 °C днём. Ночью — −5… +0 °C.

В четверг, 11 ноября, днём в столице ожидается +2… +4 °C, по области +0… +5 °C, облачно, небольшие осадки. Ночью в регионе ожидается −3… +2 °C, гололедица.