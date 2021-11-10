Тюмень, 10 ноября 2021, 06:55 — REGNUM Центр Тюмени к Новому году украсят необычной иллюминацией. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Планируется создать световые фонтаны, свечи, арки, различные фигуры животных и карету Золушки. Работы по украшению центральных площадей к новогоднему празднику планируется завершить до середины декабря. Согласно сайту госзакупок, Центральный административный округ Тюмени готов затратить на световые конструкции 15,6 млн рублей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Цветном бульваре начали монтировать основу для новогодней светомузыкальной ели высотой 28 метров. В скором времени начнётся установка каркаса ели на площади 400-летия Тюмени.
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