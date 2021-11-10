Тюмень, , 06:55 — REGNUM Центр Тюмени к Новому году украсят необычной иллюминацией. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Световой фонтан Пресс-служба горадминистрации Тюмени

Планируется создать световые фонтаны, свечи, арки, различные фигуры животных и карету Золушки. Работы по украшению центральных площадей к новогоднему празднику планируется завершить до середины декабря. Согласно сайту госзакупок, Центральный административный округ Тюмени готов затратить на световые конструкции 15,6 млн рублей.

Световые арки Пресс-служба горадминистрации Тюмени

План размещения конструкций Пресс-служба горадминистрации Тюмени

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Цветном бульваре начали монтировать основу для новогодней светомузыкальной ели высотой 28 метров. В скором времени начнётся установка каркаса ели на площади 400-летия Тюмени.

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