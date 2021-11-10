Екатеринбург, , 06:54 — REGNUM В Свердловской области не планируется вводить QR-коды для пассажиров общественного транспорта. Об этом заявил на брифинге замгубернатора региона Павел Креков.

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«На сегодняшний день мы не планируем такого рода шаги», — сказал чиновник.

Отметим, что ранее жители, в частности, Екатеринбурга жаловались на заполненные маршрутки. При этом масочный режим соблюдают далеко не все пассажиры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее QR-коды ввели для пассажиров общественного транспорта Татарии.