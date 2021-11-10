Сантьяго, , 06:53 — REGNUM Конгресс Чили одобрил просьбу президента страны Себастьяна Пиньеры продлить на 15 дней режим усиленного военного присутствия в районе на юге страны, где на протяжении десятилетий существует территориальный конфликт с индейцами мапуче (арауканами), обострившийся в последнее время. Об этом пишет агентство EFE.

Чили Ольга Шклярова © ИА REGNUM

И Палата депутатов, и Сенат Чили одобрили официальный документ, направленный президентом.

Изначально режим начал действовать в течение 15 дней 12 октября по указу президента и был продлен на тот же срок и таким же образом 26 октября.