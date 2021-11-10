Магадан, , 06:47 — REGNUM Директор филиала Росавтодора в Дальневосточном федеральном округа Юрий Камзолов и его заместитель Михаил Найчук ответят в суде за злоупотребление полномочиями. Обвинительное заключение в отношении них сформировано и передано в Магаданский городской суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе прокуратуры Колымы.

Дорога CT M

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Следствие считает, что год назад руководители подразделения Росавтодора ФКУ ДСД «Дальний Восток» дали добро на ввод в эксплуатацию участка федеральной автодороги «Колыма» не смотря на то, что знали: новое покрытие трассы не соответствует требованиям госстандарта.

Ущерб государству от действий Юрия Камзолова и Михаила Найчука оценивается в 2,5 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как сообщало ИА REGNUM, после окончания работ в ноябре 2020 года с моста взяли пробы асфальтобетона. По результатам их испытания выявлено несоответствие по показателю содержания воздушных пустот. При нормативе от 1% до 6% они занимали долю 17−22,5%, и, по версии следствия, налицо было существенное нарушение условий контракта, при котором деньги подрядчику не должны были быть выплачены в принципе.