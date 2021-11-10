Лиссабон, 10 ноября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. Представители левых сил Португалии обвинили премьер-министра, социалиста Антониу Кошту, в том, что он хотел форсировать выборы, чтобы получить абсолютное большинство, и что он не рассматривает всерьёз свои предложения по бюджету. Об этом пишет агентство EFE.

(сс) Diarmuid Greene. Web Summit via Sportsfile Антониу Кошта

При этом представители Левого блока и Коммунистической партии Португалии заверили, что в данный момент они готовы к переговорам.

Так левые силы отреагировали на интервью, которое премьер-министр дал ранее местному телеканалу и в котором он обвинил остальных левых в «отсутствии воли» к принятию бюджета.