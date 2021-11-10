Красноярск, , 06:34 — REGNUM В среду, 10 ноября, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +4… +8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 10:20 на Театральной площади было +4 °C.

Ночью с 10 на 11 ноября ожидается до +1… +3 °C, временами небольшие осадки.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 740 мм рт. ст.

В четверг, 11 ноября, в Красноярске до +1… +3 °C, облачно, осадки. Ночью — до −1… +0 °C.

В пятницу, 12 ноября, в Красноярске ожидается до +0… +2 °C днём и до −7… −3 °C ночью, облачно, временами небольшие осадки.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 10 ноября в центральных и южных районах Красноярского края на дорогах гололедица.

10−12 ноября в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.