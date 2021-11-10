Тегеран, 10 ноября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. 9 ноября вице-президент Ирана и глава Департамента окружающей среды Али Саладжегех заявил, что ухудшение глобальной ситуации напрямую связано с экономическим терроризмом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая на саммите Организации Объединенных Наций по климату, проходящем в Глазго (Великобритания), иранский представитель отметил:

«Изменение климата — это глобальная проблема с серьезными последствиями для стран по всему миру. Мы должны действовать сейчас, поскольку цена бездействия намного перевешивает цену принятия конкретных мер».

Он также подчеркнул:

«Нам необходимо устранить коренные причины изменения климата, чтобы иметь возможность эффективно реагировать на него. Как признают научные данные, наибольшая доля выбросов, вызывающих концентрации парниковых газов в атмосфере, произошла во время промышленной революции. Однако развитые страны, похоже, по-прежнему не решаются взять на себя ведущую роль».

«Достижение долгосрочных целей конвенции и Парижского соглашения в значительной степени зависит от сотрудничества сторон. Гибкость для развивающихся стран является ключом к успеху в решении таких основных задач, как смягчение последствий, адаптация и наращивание потенциала. Крайне важно помнить о самих принципах конвенции, в частности о принципе справедливости и общей ответственности. Развитые страны должны эффективно выполнять свои обязанности, как это предусмотрено конвенцией и Парижским соглашением», — заявил иранский чиновник.