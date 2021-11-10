Тегеран, 10 ноября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. 9 ноября заместитель министра сельского хозяйства Ирана Аббас Аскарзаде обсудил с его белорусским коллегой расширение сельскохозяйственных связей между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Сельскохозяйственная делегация Исламской Республики Иран во главе с Аббасом Аскарзаде прибыла в столицу Республики Беларуссия для проведения второго заседания рабочей группы по ирано-белорусскому сельскохозяйственному сотрудничеству.

Официальная встреча группы по сельскохозяйственному сотрудничеству Ирана и Беларуссии состоялась в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларуссия с участием заместителей министров сельского хозяйства двух стран и других руководителей смежных областей.

В ходе встречи заместитель министра сельского хозяйства Ирана Аббас Аскарзаде указал на огромные возможности сельскохозяйственного сектора Ирана и Беларуссии, заявив о готовности Ирана к дальнейшему расширению совместного сотрудничества с белорусской стороной.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуссии Алексей Богданов, со своей стороны, отметил значительный рост товарооборота между двумя странами в области сельского хозяйства в 2020 и 2021 годах. Он также заявил, что обе стороны могут в значительной степени удовлетворить потребности двух дружественных народов.