Тегеран, , 07:43 — REGNUM 9 ноября председатели Олимпийских комитетов Ирана и Венгрии встретились в Тегеране, подписав Меморандум о сотрудничестве в области спорта, включая обмен тренерами и спортивными делегациями. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Реза Салехи Амири, глава Национального олимпийского комитета Ирана (НОК), заявил в кулуарах встречи, что спортивный орган принял решение о сотрудничестве с некоторыми европейскими странами.

В связи с этим, по словам Салехи Амири, председатель и несколько должностных лиц Венгерского национального олимпийского комитета посетили Тегеран и провели встречу с иранскими коллегами.

Он также отметил, что Иран выбрал Венгрию в качестве одной из стран для отправки тренеров и чемпионов на обучение, при этом олимпийский орган будет ежегодно выделять средства для кандидатов, отобранных для участия в программе.

«Иран и Венгрия также договорились об обмене тренерами по конкретным видам спорта», — заявил чиновник, подчеркнув, что Иран может обучать венгерских тренеров борьбе, тхэквондо и карате, а Венгрия может обучить иранских спортсменов фехтованию и водному поло.

В другом месте президент венгерского НОК Криштиан Кульчар заявил, что Меморандум о взаимопонимании направлен на использование возможностей двух стран в области спорта.