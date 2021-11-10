Находка, Приморский край, 10 ноября, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Водолазное судно «Ростов Великий» вышло к севшему на мель в районе Находки контейнеровозу Rise Shine. Об этом 10 ноября сообщил журналистам директор приморского филиала морской спасательной службы Росморречфлота Иван Агаревский.

Контейнеровоз

Специалисты-водолазы, которые прибудут на место крушения судна Rise Shine, обследуют подводную часть корпуса судна, оценят характер повреждений. Кроме того, будет обследовано дно для дальнейшего подбора фарватера с целью подхода к контейнеровозу танкеров и барж для съёма с него груза и топлива.

По предварительным данным, причиной крушения контейнеровоза, шедшего под флагом Панамы, стал обрыв якорного троса из-за высокой волны во время стоянки судна в 200 метрах от берега.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации экипажа с потерпевшего крушение контейнеровоза, севшего на мель у побережья Находки в Японском море.