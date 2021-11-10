Тегеран, , 07:45 — REGNUM 9 ноября в Шанхае стартовала 4-я Китайская международная выставка импорта, в которой приняли участие 127 стран, включая Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

3000 бизнесменов из 127 стран демонстрируют свою продукцию на 4-й выставке China International Import Expo, в то время как 15 стран впервые приняли участие в мероприятии, сообщило китайское телевидение CGTN. Выставка занимает площадь 366 000 квадратных метров.

Представитель Международного центра иранских и китайских ремесел сообщил CGTN, что филигранные изделия Ирана были распроданы, как только они были выставлены на всеобщее обозрение.

Представитель международного центра указал на высокую продаваемого шафрана иранского происхождения. Он отметил, что китайские посетители также уделяют особое внимание иранскому изюму и финикам.

Согласно сообщению IRNA, выставка будет проходить на протяжении шести дней и завершится 15 ноября.