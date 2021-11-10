Макао, Китай, , 06:23 — REGNUM В третьем квартале 2021 года в Макао было зарегистрировано в общей сложности 1394 новых компании, что на 326 меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила статистическая служба специального административного района (САР), передает 9 ноября агентство Синьхуа.

Казино в Макао (сс) Meraj Chhaya

Информация Службы статистики и переписи населения Макао (DSEC) показала, что общая стоимость зарегистрированного капитала новых компаний выросла на 253,1% в годовом исчислении до 370 млн патак (около $46,1 млн). В третьем квартале число ликвидируемых компаний составило 180, а стоимость уставного капитала этих компаний составила 123 млн патак, говорится в отчете.

Что касается происхождения капитала, то материк внес 128 млн патак в капитал вновь зарегистрированных компаний. Капитал Сингапура и ОАР Макао составил 80 млн 65 млн патак соответственно.

По размеру зарегистрированного капитала, в третьем квартале было зарегистрировано 993 новых компании, или 71,2% от общего числа, с капиталом менее 50 000 патак, и соответствующая стоимость капитала составила 26 млн патак.

Между тем, было зарегистрировано 27 новых компаний с капиталом в 1 миллион патак или более, а стоимость капитала составила 277 млн патак, говорится в отчете. В конце третьего квартала 2021 года общее число зарегистрированных компаний в Макао составляло 80 170. (1 патака равна $0,1246).