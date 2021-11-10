Тегеран, , 07:46 — REGNUM 9 ноября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 127 551, причем 112 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 112 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 127 551», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 8305 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1203 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 629 596 пациентов из общего числа 6 004 460 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчеркивается, что 3640 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 55 405 154 иранца получили первую дозу вакцины против коронавируса.