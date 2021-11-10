Вашингтон, , 06:22 — REGNUM Помощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан упоминается в материалах расследования обстоятельств слежки за предвыборным штабом бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в 2016 году, передает телеканал Fox News со ссылкой на осведомленные источники.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, в обвинительном заключении расследования упоминается Салливан в качестве «советника по внешней политике». Источник утверждает, что некий юрист штаба Хиллари Клинтон обсуждал информацию, связанную с делом, с «менеджером ее кампании, директором по коммуникациям и советником по внешней политике».

Ранее в США спецпрокурор Джон Дарем предъявил обвинения в лжесвидетельстве юристу Майклу Сассману, который в 2016 году предоставлял ФБР сведения о якобы связи Трампа с Россией. Утверждается, что юрист скрывал, что действовал в интересах выдвигавшейся тогда кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон.