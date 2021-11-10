Новосибирск, 10 ноября, 2021, 06:22 — ИА Регнум. В Новосибирске завершена реорганизация родильного дома №2. Здание роддома остается в системе здравоохранения, в нем разместится филиал поликлиники №2, для которого в рамках программы модернизации первичного звена приобретено новое оборудование, сообщили в правительстве региона.

Mil.ru В больнице

В здании бывшего роддома до конца года откроются структурные подразделения Городской клинической поликлиники № 2. Второй этаж займёт дневной стационар паллиативного отделения, а первый — диагностический центр, для которого уже приобрели новое оборудование. Здесь будет проводиться функциональная, ультразвуковая диагностика, эндоскопия, будут вести прием онкологи и кардиологи.

Всего на оснащение Городской клинической поликлиники №2 в этом году по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохраненияНовосибирской области на 2021−2025 годы» направлено более 38 млн рублей.

Отметим, что с 2021 года в регионе стартовала программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области в 2021—2025 годы», утвержденная правительством региона. За пять лет реализации программы планируется строительство, реконструкция и капитальный ремонт 40 объектов здравоохранения, приобретение для медицинских организаций 425 единиц автотранспорта и более 2,2 тысяч единиц нового медоборудования, из них «тяжелого» — 90 единиц.