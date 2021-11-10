Тегеран, 10 ноября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. 9-е заседание Совместного ирано-пакистанского торгового комитета, состоявшееся в Тегеране, открыло новую главу бартерной торговли между двумя братскими государствами, которая поможет облегчить двустороннюю торговлю и проложит путь к Соглашению о свободной торговле (ЗСТ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 9 ноября.

Министр промышленности, шахт и торговли Ирана Реза Фатеми Амин и советник премьер-министра Пакистана по торговле и инвестициям Абдул Разак Дауд провели двусторонние переговоры с целью обсуждения торгово-экономического сотрудничества.

В ходе встречи Иран выразил готовность сотрудничать с Пакистаном в области бытовой техники и молочных продуктов. Пакистанская сторона, в свою очередь, подчеркнула желание продолжать использовать сухопутные маршруты Ирана для развития транзитных перевозок.

Представители двух стран договорились увеличить объем двусторонней торговли до 5 миллиардов долларов. Кроме того, обе стороны согласовали осуществление Соглашения о свободной торговле (ЗСТ) между Ираном и Пакистаном в течение последующих трех месяцев.