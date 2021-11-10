Пекин, 10 ноября, 2021, 06:19 — ИА Регнум. Индекс цен производителей Китая (PPI), который измеряет стоимость товаров у ворот завода, вырос на 13,5% в годовом исчислении в октябре, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает 10 ноября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Этот показатель вырос с 10,7% в годовом исчислении, зарегистрированного в сентябре. Более быстрый рост индекса в прошлом месяце был обусловлен международными факторами, а также ограниченными внутренними поставками ключевых энергоносителей и сырья, сказал старший статистик бюро Дун Лицзюань.

В месячном исчислении индекс потребительских цен Китая вырос на 2,5% в октябре. Данные среды также показали, что индекс потребительских цен Китая (ИПЦ), основной показатель инфляции, вырос на 1,5% в годовом исчислении в октябре.